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14:18, 22 октября 2022Россия

Стало известно о закрытии белгородского Шебекино на въезд

Mash: город Шебекино закрыли на въезд, местные жители застревают в пробках на выезде

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Город Шебекино в Белгородской области закрыли на въезд. Об этом стало известно из Telegram-канала издания Mash.

Отмечается, что в настоящий момент местные жители пытаются самостоятельно эвакуироваться из города, в результате чего застревают в образовавшихся на выезде из населенного пункта пробках.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела домов в Шебекине пострадали 11 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Он уточнил, что все пострадавшие были доставлены в районную центральную больницу.

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Варвара Кошечкина
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