Стало известно о закрытии белгородского Шебекино на въезд

Mash: город Шебекино закрыли на въезд, местные жители застревают в пробках на выезде

Город Шебекино в Белгородской области закрыли на въезд. Об этом стало известно из Telegram-канала издания Mash.

Отмечается, что в настоящий момент местные жители пытаются самостоятельно эвакуироваться из города, в результате чего застревают в образовавшихся на выезде из населенного пункта пробках.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела домов в Шебекине пострадали 11 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Он уточнил, что все пострадавшие были доставлены в районную центральную больницу.