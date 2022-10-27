Белоруссия прекратила действие двух соглашений с Евросоюзом

Белоруссия прекратила действие двух соглашений с ЕС о финансировании

Белорусское правительство прекратило действие двух соглашений с Евросоюзом о финансировании. Об этом говорится в постановление Совета министров страны, пишет ТАСС.

Первое было подписано в Минске 5 апреля 2018 года. В документе речь идет о выделении финансовых средств на поддержку предпринимательства и экономического развития в Белоруссии. Второе соглашение посвящено финансированию со стороны Евросоюза (ЕС) реализации программы региональных инвестиций и конкурентоспособности в Белоруссии. Оно было подписано в Минске 6 июля 2020 года.

Ранее министерство иностранных дел Белоруссии обвинило Европейский союз в попытках лишить республику суверенитета. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что изобилия в ЕС больше не будет, европейцам придется «напрягаться и работать».