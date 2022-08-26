Президент Белоруссии Лукашенко посоветовал Европе раздеваться, напрягаться и работать

Изобилия в Европейском союзе больше не будет, европейцам придется «напрягаться и работать». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

«Изобилия уже у них не будет. Не будет! Им теперь придется платить по счетам и на всю катушку», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, Европу ждет тяжелое будущее. Россия, отметил он, раньше продавала Германии и другим странам ЕС газ на 50 процентов дешевле, чем могла бы. Европейские страны процветали за счет этого, но сегодня ситуация изменилась. «Сейчас дурница закончилась. Более того, они вложились прилично в эту украинскую авантюру. Пандемия, локдауны, разбрасывание с вертолета денег — это сейчас все вылазит. Поэтому проблем много, и изобилия у них действительно больше не будет. Надо раздеваться, напрягаться и работать», — посоветовал глава Белоруссии.

Лукашенко добавил, что в ближайшее время мир в целом станет другим, и сейчас идет активное «переформатирование мира».

Ранее Лукашенко заявил, что видит будущее ЕС только в сотрудничестве с Белоруссией и Россией. «Все ресурсы здесь. Берите, переваривайте, вместе будем жить и работать — и Америка исчезнет с радаров», — пояснил он.