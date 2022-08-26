Лукашенко предрек будущее ЕС

Лукашенко заявил, что видит будущее ЕС только в сотрудничестве с Белоруссией и Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек будущее Европейского союза (ЕС). Об этом он высказался в беседе с журналистами, передает БЕЛТА.

Глава республики заявил, что видит будущее ЕС только в сотрудничестве с Белоруссией и Россией. «Все ресурсы здесь. Берите, переваривайте, вместе будем жить и работать — и Америка исчезнет с радаров. Вот они (CША — прим. "Ленты.ру") этого боятся», — пояснил он.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что от стран Запада поступают сигналы о готовности сотрудничать с Минском. При этом глава правительства предположил, что у политиков, выступающих за санкции, в будущем «произойдет отрезвление».