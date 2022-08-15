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Белоруссия заявила о поступающих от Запада сигналах о готовности сотрудничать

Премьер Белоруссии Головченко заявил, что от Запада идут сигналы о готовности сотрудничать
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что от стран Запада поступают сигналы о готовности сотрудничать с Минском. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

По его мнению, у политиков, выступающих за санкции, в будущем «произойдет отрезвление». Он добавил, что за прошедшие полгода «экспорт Белоруссии в так называемые недружественные страны составил 3,5 миллиарда долларов».

Головченко подчеркнул, что санкции против России, и Белоруссии рикошетом бьют Западу. Он считает, что страны Европы готовятся к тяжелейшей зиме.

Отказаться от газа, не отказаться, мыться реже, кондиционеры не включать и так далее. Белорусская топливная древесина, пеллеты помогли бы решить этот вопрос для населения. Поэтому, я думаю, очень скоро мы увидим определенные изменения. Человек всегда голосует, как это говорится, холодильником

Роман Головченкопремьер-министр Белоруссии
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Западные санкции и торговля

Европейский Союз (ЕС) и США ввели пять пакетов санкций в отношении Белоруссии за разгон митингов, преследование оппозиции, принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair и миграционный кризис на границе.

Несмотря на это, отметил Головченко, Белоруссия продолжает торговать со странами Европейского союза, а в некоторых случаях за первое полугодие 2022 года экспорт продукции и вовсе вырос.

Польша, Чехия, Испания и еще несколько государств увеличили закупку нашей продукции

Роман Головченкопремьер-министр Белоруссии

К торговле со странами Запада в условиях санкций призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам главы государства, Белоруссии «ни в коем случае нельзя уходить из Евросоюза», поскольку для нее это «ближайший сосед».

Мы половину там, по-моему, работали по экспорту. С ними надо работать. Бешенство политиков уже уходит на задний план. Бизнес есть бизнес

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

Кроме того, как сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко, Белоруссия не отказывается от сотрудничества с государствами НАТО в отдельных сферах. Он также отметил, что у НАТО и Белоруссии уже есть успешный опыт сотрудничества: миротворческая деятельность и лингвистическая подготовка.

Есть сферы, в которых мы нормально работали и сотрудничали до определенного времени и которые нечувствительны для обеспечения нашей безопасности

Валерий Ревенконачальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии

При этом он подчеркнул, что в Брюсселе должны принимать во внимание союзнический характер отношений Москвы и Минска.

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Белоруссия и Россия

В начале августа Лукашенко заявил о намерении выстроить теснейший союз между Минском и Москвой.

Сохраняя независимость России и Беларуси, мы сможем выстроить такой союз, которому могут позавидовать и федеральные, и конфедеративные государства, и, может, даже унитарные государства

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

За последние месяцы рекордно вырос экспорт из Белоруссии в Россию. В июне он достиг исторического максимума — страна нарастила поставки до рекордных двух миллиардов долларов в месяц.

По словам Головченко, белорусское правительство приняло решение о создании порта на северо-западе России для перевалки больших объемов всех видов грузов: минеральные удобрения, лесные и накатные грузы, контейнерные перевозки.

Проект заработает уже в самое ближайшее время. До конца этого года точно

Роман Головченкопремьер-министр Белоруссии

На данный момент Белоруссия сотрудничает с девятью российскими портами в разных морях, для республики действуют особые тарифы, выгодные для двух государств.

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Марина Совина
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