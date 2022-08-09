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Россия поставила исторический рекорд по закупкам товаров в Белоруссии

Премьер-министр Белоруссии заявил о рекордном экспорте в Россию в размере $2 млрд в месяц

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Экспорт из Белоруссии в Россию в июне достиг исторического максимума — страна нарастила поставки до рекордных двух миллиардов долларов в месяц, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Его слова приводит «БЕЛТА».

Глава правительства добавил, что, несмотря на внешние ограничения в виде санкций, объемы закупок товаров из Белоруссии растут ежемесячно, в июне экспорт практически восстановился до уровня прошлого года. Он отметил, что экономика страны «сжалась», но при этом «демонстрирует исторически высокие качественные показатели сбалансированности».

Головченко подчеркнул, что экономика Белоруссии хорошо адаптируется к изменениям извне, а меры, которые вводятся правительством, дают результаты. Так, валовый внешний долг страны находится на минимуме за последние 7 лет, а соотношение долга к выручке составляет около 50 процентов — также лучший показатель за последние 6 лет. В стране стало в 1,5 раза меньше убыточных компаний, а рентабельность продаж оказалась рекордно высокой за последние 10 лет. По его словам, максимума также достигли прямые иностранные инвестиции на чистой основе. За первый квартал они составили 1,8 миллиарда долларов.

В ходе заседания премьер-министр рассказал и о скором получении Белоруссией российского кредита в 1,5 миллиарда долларов на цели импортозамещения. «До конца года будут начаты семь проектов, признанных сторонами срочными, на сумму 330 миллионов долларов. Проекты направлены на импортозамещение в Союзном государстве», — уточнил Головченко.

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Мария Грушко
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