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Экономика

Белоруссия приготовилась получить от России 1,5 миллиарда долларов

Премьер Белоруссии заявил, что проект соглашения о кредите от России на финальной стадии

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Работу по соглашению о получении Белоруссией российского кредита на цели импортозамещения готовятся завершить, заявил премьер-министр республики Роман Головченко. Его слова цитирует «Беларусь сегодня».

Речь идет о сумме в 1,5 миллиарда долларов, проект находится на финальной стадии. «До конца года будут начаты семь проектов, признанных сторонами срочными, на сумму 330 миллионов долларов. Проекты направлены на импортозамещение в Союзном государстве», — уточнил политик.

Получение средств от Москвы в июне анонсировал белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, такое решение он обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным, представив ему конкретные идеи.

О скором завершении переговоров по поводу финансирования в июле сообщал заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

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Платон Щукин
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