Белоруссия создаст порт на северо-западе России

Премьер Белоруссии Головченко: портовая мощность в России заработает до конца года

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что правительство приняло решение о создании порта на северо-западе России. Его слова приводит БЕЛТА.

По словам Головченко, переваливать необходимо большие объемы всех видов грузов: минеральные удобрения, лесные и накатные грузы, контейнерные перевозки. «Поэтому президенту [Белоруссии Александру Лукашенко] были представлены несколько отработанных вариантов дальнейшего развития собственных мощностей. По одному из них решение принято, оно будет реализовано в самое ближайшее время», — рассказал он.

В то же время конкретный порт, сроки реализации проекта и его стоимость премьер-министр раскрывать не стал. «Проект заработает уже в самое ближайшее время. До конца этого года точно», — подчеркнул он.

Отмечается, что сегодня Белоруссия сотрудничает с девятью российскими портами в разных морях, для республики действуют особые тарифы, выгодные для двух государств.

9 августа сообщалось, что экспорт из Белоруссии в Россию в июне достиг исторического максимума — страна нарастила поставки до рекордных двух миллиардов долларов в месяц. Несмотря на внешние ограничения в виде санкций, объемы закупок товаров из Белоруссии растут ежемесячно, в июне экспорт практически восстановился до уровня прошлого года.