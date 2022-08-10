В Белоруссии заявили о готовности сотрудничать с НАТО, но при сохранении союза с Россией

Белоруссия не отказывается от сотрудничества с государствами НАТО в отдельных сферах, однако в Брюсселе должны принимать во внимание союзнический характер отношений Москвы и Минска. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко в интервью телекомпании «ВоенТВ».

«Находясь в эпицентре событий в Европе, находясь в таком важном геостратегическом положении, которое занимает Республика Беларусь, конечно, надо думать об установлении взаимовыгодных отношений, в том числе и со странами-членами блока НАТО. Это позволяет говорить о том, что мы с вами (с НАТО — прим. «Ленты.ру») сотрудничаем, вот наши интересы, но давайте исходить из того, что Российская Федерация — наш стратегический союзник. Если вас устраивает данный тезис, данное положение, то давайте продолжать нашу работу», — заявил Ревенко.

Он также отметил, что у НАТО и Белоруссии уже есть успешный опыт сотрудничества: миротворческая деятельность и лингвистическая подготовка. «Есть сферы, в которых мы нормально работали и сотрудничали до определенного времени и которые нечувствительны для обеспечения нашей безопасности», — сказал представитель белорусского военного ведомства.

В том же интервью Ревенко сообщил, что Белоруссии необходимо выстраивать диалог с Украиной, однако готовность Киева к конструктивным отношениям с Минском — вопрос не ближайшего времени.