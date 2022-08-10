В Белоруссии посетовали на неготовность Украины к конструктивным отношениям

Помощник главы Минобороны Белоруссии Ревенко: Киев не готов к конструктиву с Минском

Белоруссии необходимо выстраивать диалог с Украиной, однако готовность Киева к конструктивным отношениям с Минском — вопрос не ближайшего времени. Об этом помощник белорусского министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил в интервью телекомпании «ВоенТВ».

Помощник главы Минобороны посетовал на неготовность Киева к конструктиву с Минском, отметив, что Белоруссия не участвует в вооруженном противостоянии на Украине. «Нашего личного состава, техники, вооружения там нет», — подчеркнул Ревенко.

По его мнению, трансформация политики украинского руководства в отношении Белоруссии в последние годы происходила под внешним воздействием. При этом он заявил, что считает естественной поддержку Минском действий Москвы как своего стратегического союзника. «Потому что мы видим ряд острых вопросов, которые происходят в Украине и которые влияют… на состояние национальной безопасности нашего государства», — добавил чиновник.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск решил пересмотреть отношения с Тегераном. «Сейчас подходящее время, чтобы по-новому посмотреть на наши отношения, принять конкретные решения по укреплению торгово-экономических связей между нашими странами», — отметил глава правительства.