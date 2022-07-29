В Белоруссии решили пересмотреть отношения с Ираном

Премьер Белоруссии Головченко заявил, что республика решила укрепить отношения с Ираном

Минск решил пересмотреть отношения с Тегераном, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с делегацией Ирана. Его слова приводит «БЕЛТА».

«Сейчас подходящее время, чтобы по-новому посмотреть на наши отношения, принять конкретные решения по укреплению торгово-экономических связей между нашими странами», — сказал премьер.

По его словам, республики давно наладили конструктивное взаимодействие на политическом уровне. Помимо этого, он отметил традиционную взаимную поддержку стран на международной арене.

Головченко дополнил, что на всех мировых площадках Белоруссия и Иран разделяют такие принципы, как стремление к многополярному миру, незыблемость суверенитета и невмешательство во внутренние дела.

Ранее Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), в ближайшее время начнутся необходимые юридические процедуры по расширению. Аналогичную заявку подал Иран, он будет принят в организацию на сентябрьском саммите в Самарканде.