Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Белоруссии решили пересмотреть отношения с Ираном

Премьер Белоруссии Головченко заявил, что республика решила укрепить отношения с Ираном
Роман Головченко

Роман Головченко. Фото: Александр Астафьев / Reuters

Минск решил пересмотреть отношения с Тегераном, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с делегацией Ирана. Его слова приводит «БЕЛТА».

«Сейчас подходящее время, чтобы по-новому посмотреть на наши отношения, принять конкретные решения по укреплению торгово-экономических связей между нашими странами», — сказал премьер.

По его словам, республики давно наладили конструктивное взаимодействие на политическом уровне. Помимо этого, он отметил традиционную взаимную поддержку стран на международной арене.

Головченко дополнил, что на всех мировых площадках Белоруссия и Иран разделяют такие принципы, как стремление к многополярному миру, незыблемость суверенитета и невмешательство во внутренние дела.

Ранее Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), в ближайшее время начнутся необходимые юридические процедуры по расширению. Аналогичную заявку подал Иран, он будет принят в организацию на сентябрьском саммите в Самарканде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
ЦБ прокомментировал возможность прекращения биржевых торгов долларом
Звезда Comedy Woman родила третьего ребенка
Появилось видео последствий удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
Космонавт Кикина отправилась в США для подготовки к полету на Crew Dragon
В Запорожье заявили об ударе ВСУ из HIMARS по железной дороге
Мать купила трехлетней дочери сумки Louis Vuitton и была обругана в сети
Психотерапевт назвал любовь к чистоте симптомом невроза
Додон обвинил молдавские власти в намерении пригласить войска НАТО
Правозащитник заявил о задержании жителя Чечни за гомосексуальность
Российская пенсионерка стала фигуранткой дела из-за выращивания мака в саду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.