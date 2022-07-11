ШОС примет Иран в состав организации

МИД Узбекистана сообщил, что Иран будет принят в ШОС на саммите в Самарканде в сентябре

Иран будет принят в состав Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) на саммите в Самарканде в сентябре этого года, иранская сторона подпишет соответствующий меморандум об обязательствах в качестве члена объединения. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД Узбекистана Владимир Норов, сообщает РИА Новости.

«В этом году в рамках председательства Узбекистана будет Иран как страна-наблюдатель принят в члены ШОС… В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС», — сообщил он.

О принятом решении касательно вступления исламской республики стало известно в сентябре прошлого года. Тогда президент страны Ибрахим Раиси заявил, что членство в организации будет «дипломатическим успехом» для Ирана. По его мнению, присутствие Тегерана в составе ШОС создаст прочные экономические связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.