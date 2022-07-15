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Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС

Генсек ШОС Чжан Мин: Белоруссия подала заявку на вступление в организацию

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил генеральный секретарь объединения Чжан Мин, передает РИА Новости.

Он пояснил, что Минск официально передал бумаги на вступление в ШОС в качестве полноправного члена. В ближайшее время начнутся необходимые юридические процедуры про расширению.

Чжан добавил, что «Минск пришел к выводу о том, что ценности и принципы ШОС соответствуют ценностям Белоруссии».

Шанхайская организация сотрудничества — региональное международное объединение, в которое входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В июле 2015 года Белоруссия получила статус наблюдателя.

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Марина Совина
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