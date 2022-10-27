В ООН заявили о невозможности расследовать данные о биолабораториях на Украине

В ООН указали на отсутствие возможностей расследовать данные о биолабораториях на Украине

Заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адебей Эбо заявил, что у организации нет ни мандата, ни технических возможностей, чтобы расследовать данные России о биолабораториях на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Как напомнил Эбо, в соответствии со статьей 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия Россия направила жалобу касательно деятельности биолабораторий на Украине. При этом он также повторил слова высокого представителя ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу, которая сказала, что организации неизвестно ни о каких программах биологического оружия. «Это верно и на сегодняшний день», — добавил он.

Ранее офицер военной разведки США в отставке Скотт Беннетт заявил, что ООН должна организовать международный трибунал для американских разработчиков биологического оружия, чьи лаборатории действовали на Украине.