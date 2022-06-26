Экс-разведчик США призвал ООН судить разработчиков биооружия на Украине

Экс-разведчик Скотт Беннетт призвал ООН судить разработчиков биооружия на Украине

Офицер военной разведки США в отставке Скотт Беннетт заявил, что Организация объединенных наций (ООН) должна организовать международный трибунал для американских разработчиков биологического оружия, чьи лаборатории действовали на Украине. По его словам, сделать это необходимо на основе собранных Россией доказательств, пишет РИА Новости.

«Я считаю, что Россия обязана представить доказательства миру, и затем ООН должна организовать международный трибунал для этих военных преступников, чтобы весь мир увидел, какого Франкенштейна вырастили Соединенные Штаты», — призвал он.

Как утверждает экс-разведчик, государственный переворот на Украине в 2014 году был организован США, а «украинское марионеточное правительство» было создано американскими политиками, в том числе экс-президентом страны Бараком Обамой. По словам Беннетта, целью госпереворота в том числе было проведение биологических экспериментов. При этом подобные разработки велись вопреки воле американского народа, добавил он.

«И они специально разрабатывали оружие, которое было нацелено на ДНК славян, чтобы применить его против российского народа. Вся эта история — это самое ужасное военное преступление, которое человечество когда-либо знало за свою историю. Я считаю, что это просто кощунство, это какое-то маниакальное стремление к мировому доминированию, это полное безумие», — заявил Беннет.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подозрения России о том, что военные лаборатории США на территории Украины занимались разработкой биологического оружия, получили новые подтверждения.