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Лавров рассказал об опасных находках из биолабораторий США в Мариуполе

Глава МИД Лавров заявил, что США оставили в биолабораториях в Мариуполе образцы патогенов

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Подозрения России о том, что военные лаборатории США на территории Украины занимались разработкой биологического оружия, получили новые подтверждения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «RT Arabic», текст имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Министр рассказал об опасных находках российских военных в американских биолабораториях в Мариуполе. Они были покинуты в спешке, сотрудники пытались уничтожить документы и объекты исследований, но не успели довести дело до конца.

«Имеющиеся и сохранившиеся там образцы патогенов и документы четко показали военную направленность проводимых там экспериментов», — подчеркнул Лавров и добавил, что, судя по бумагам, таких лабораторий на территории Украины не один десяток.

По словам главы МИД, Россия будет добиваться, чтобы Совбез ООН отнесся серьезно к этой информации и инициировал «конкретные действия, которые необходимо предпринять по Конвенции о биологическом оружии», в первую очередь заставил США дать подробные разъяснения своей деятельности.

«Такие лаборатории есть в Армении, Казахстане и в странах Центральной Азии. Мы с этими странами на двухсторонних началах и по линии ОДКБ рассматриваем эти проблемы», — продолжил министр.

13 мая Россия уже созывала заседание Совета Безопасности ООН по теме биолабораторий США на Украине 13 мая. О существовании сети этих лабораторий Минобороны РФ впервые заявило в марте. Уточнялось, что полученные данные подтверждают разработку компонентов биологического оружия в лабораториях Украины, находящихся в непосредственной близости от российских границ. В СК РФ позднее заявили, что Вашингтон потратил на финансирование этой программы свыше 24 миллиардов долларов с 2005 года.

Ксения Богачева
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