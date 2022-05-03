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Россия раскрыла объем финансирования США биопрограмм на Украине

Глава СКР: объем финансирования США биопрограмм на Украине превысил 224 миллиона долларов
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин раскрыл объем финансирования США биопрограмм на Украине, заявив, что с 2005 году он превысил 224 миллиона долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на RT.

Бастрыкин напомнил, что СКР расследует уголовное дело по факту разработки биологического оружия массового поражения, финансирование которой осуществляло Министерство обороны США, а также иные связанные с ним организации.

Так, по гео словам, было обнаружен, что с 2005-го объем финансирования Вашингтоном биологических программ на Украине составил более 224 млн долларов.

Ранее в марте Минобороны России сообщило, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы, которая финансировалась Минобороны США. Уточнялось, что полученные данные подтверждают разработку компонентов биологического оружия в лабораториях Украины, находящихся в непосредственной близости от российских границ.

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Марина Совина
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