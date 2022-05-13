Небензя заявил об умышленном отказе США укрепить протокол о биоружии

Постпред РФ Небензя заявил об умышленном отказе США укрепить протокол Конвенции о биоружии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об умышленном отказе США укрепить протокол Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом он сообщил, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме биолабораторий США на Украине, передает ТАСС.

По словам дипломата, Соединенные Штаты неоднократно отказывались давать разъяснения в отношении характера и реальных целей их деятельности в биологической сфере на Украине и во всем мире.

«В Подготовительном комитете 9-й Обзорной конференции КБТО в Женеве на его сессии в начале апреля американская сторона вновь не дала ни одного внятного ответа, кроме отговорки о том, что биологическая деятельность США по определению носит мирный и "полезный" для международного сообщества характер», — заявил Небензя.

Постпред напомнил, что делегация США отказалась возобновить работу над протоколом к конвенции, которую блокируют с 2001 года, а также отвергла инициативу РФ дополнить меры доверия КБТО формой отчетности о военно-биологической деятельности за пределами страны.

Заседание Совета Безопасности ООН по теме биолабораторий США на Украине было созвано по инициативе Российской Федерации. Об организации слушаний заявил 12 мая заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Мы запросили открытое заседание Совета Безопасности ООН, чтобы представить новые доказательства по военным биологическим программам, проводившимся в лабораториях США на Украине», — заявил он.