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Россия запросила заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине

Полянский сообщил, что Россия запросила на 13 мая заседание СБ ООН по биолабораториям США

Фото: Eskinder Debebe / UN Photo / Handout / Xinhua / Globallookpress.com

Россия запросила на 13 мая проведение заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по теме деятельности биолабораторий США на Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Мы запросили открытое заседание Совета Безопасности ООН, чтобы представить новые доказательства по военным биологическим программам, проводившимся в лабораториях США на Украине. Заседание запланировано на 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 по московскому) завтра, 13 мая», — заявил дипломат.

Ранее Полянский рассказал, что по России планировался удар со стороны Украины. Как он заявил в эфире британского телеканала Sky News, существование таких планов подтверждается документами, обнаруженными в ходе спецоперации. По его словам, планы включали в себя удар по России с территории Украины, а также удар по Донбассу.

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Дмитрий Сотак
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