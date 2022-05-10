Российский дипломат рассказал о планах удара по России со стороны Украины

Дипломат Дмитрий Полянский рассказал, что по России планировался удар со стороны Украины

Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский рассказал, что по России планировался удар со стороны Украины. Как он заявил в эфире британского телеканала Sky News, существование таких планов подтверждается документами, обнаруженными в ходе спецоперации, передает РИА Новости.

По словам российского дипломата, планы включали в себя удар по России с территории Украины, а также удар по Донбассу. Это доказывают документы украинского генеральского состава. Поэтому Россия нанесла «своего рода упреждающий удар», добавил он.

Очевидно теперь, что сейчас у нас ведется прокси-война. НАТО ведет прокси-войну с Россией, а не наоборот Дмитрий Полянский Первый заместитель постоянного представителя России в ООН

Незадолго до этого похожее мнение высказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, НАТО готовила Украину к нападению на Россию. Он отметил, что парламент США принял решение о поставках вооружения на Украину еще до начала спецоперации. Политик также назвал украинцев расходным материалом для Вашингтона. «Это битва добра со злом», — констатировал он.

Запретный пост

Интервью британскому телеканалу закончилось для Полянского неожиданно. После того, как он обратил внимание на фото в посте президента Украины Владимира Зеленского, который тот опубликовал 9 мая, ведущий Sky News внезапно оборвал дипломата и объявил, что время для эфира истекло. В своем посте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в честь Дня Победы Зеленский опубликовал фото бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) с символикой нацистской дивизии СС Totenkopf («Мертвая голова» — прим. «Ленты.ру»). Позднее изображение удалили, а саму публикацию отредактировали.

Полянский поинтересовался, не смущает ли данный факт британские власти, а также напомнил, что дивизия СС Totenkopf ответственна за убийство 100 британцев во Франции в начале Второй мировой войны. После этого дипломат заявил, что Великобритания «покрывает украинские власти», которые «демонстрируют нацистские символы в День Победы». «То, что сегодня делает Великобритания, забывая все, за что мы воевали — это абсолютная катастрофа и позор», — констатировал он.

Как позже рассказал сам дипломат, после этого ведущий «быстро-быстро свернул разговор, пробормотав, что время наше, оказывается, вдруг истекло», а также что телеканал «не может подтвердить правильность этой информации». Конец беседы Полянский назвал скандальным. «Вот вам и пресловутая свобода слова на Западе. Правда им не нужна! Теперь сто раз подумают, прежде чем приглашать российских дипломатов в прямой эфир!» — сыронизировал он.

Крымский мост

При этом украинские официальные лица не отрицали возможности удара по российской территории. Так, еще в апреле глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев может подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. В Кремле заявление посчитали анонсированием теракта.

Позже представитель Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии капитан Янис Слайдиньш рассказал, что Украина может нанести удар по Крымскому мосту 9 мая. По его словам, у ВСУ такая возможность есть, и удачная операция могла бы способствовать моральному подъему страны. На это член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков ответил, что защита моста ведется в круглосуточном режиме, поэтому в случае опасности будут предприняты необходимые меры.

Уже 8 мая советник главы МВД Украины Виктор Андрусов признал, что в настоящее время разрушить Крымский мост невозможно. При этом он заявил, что такой удар является вопросом времени. «У нас для этого пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря», — отметил Андрусов.

На следующий день, 9 мая, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг сообщения о взрыве на Крымском мосту. По его словам, «Украина решила фейками испортить крымчанам светлый праздник Победы». Он заверил, что добиться этого у Киева не получится, а также пообещал, что «очень скоро праздник Победы вернется и в города-герои Одесса и Киев».