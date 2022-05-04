Володин заявил о подготовке НАТО нападения Украины на Россию

Спикер Госдумы Володин заявил, что НАТО готовила Украину к нападению на Россию

НАТО готовила Украину к нападению на Россию. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что парламент США еще в январе — до начала спецоперации России — принял решение о поставках вооружения на Украину. Володин также назвал украинцев расходным материалом для Соединенных Штатов.

По словам спикера Госдумы, президент Владимир Путин, который объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля, предотвратил военные действия на территории России. «Наши солдаты и офицеры предупредили огромную трагедию», — считает спикер Госдумы.

Ранее Володин назвал военными преступниками глав государств, которые продолжают поставлять вооружение Киеву. Он подчеркнул, что необходимо привлечь к ответственности принимавших решение о поставках Украине, так как эти люди подталкивают мир к катастрофе.