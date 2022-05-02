Володин назвал поставщиков оружия Украине военными преступниками

Спикер Госдумы Володин призвал привлечь к отвественности поставщиков оружия на Украину

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал военными преступниками глав государств, которые продолжают поставлять вооружение Украине. Об этом политик заявил в Telegram.

Спикер нижней палаты парламента призвал привлечь принимавших решения о поставках оружия к ответственности. По его мнению, они подталкивают мир к катастрофе.

«Все главы государств, принявших решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники», — заявил Володин.

Ранее Володин высказался о действиях западных стран по отношению к Украине. По словам спикера, Запад будет предпринимать действия, чтобы ослабить Россию. Он также отметил, что Украина не принимает решения самостоятельно на политической арене, а украинского лидера Зеленского назвал «игрушкой в руках Вашингтона».