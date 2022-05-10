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Полянский прокомментировал ситуацию в эфире Sky News

Зампостпреда России в ООН Полянский назвал скандальной ситуацию в эфире Sky News
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал ситуацию в эфире телеканала Sky News, когда он обратил внимание на фото в посте президента Украины Владимира Зеленского, после чего ведущий прервал его. Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале.

Полянский предположил, что интервью вряд ли понравилось британским журналистам, так как они услышали «много нелицеприятных и крайне неудобных вещей». Конец беседы дипломат и вовсе назвал скандальной. «Вот вам и пресловутая свобода слова на Западе. Правда им не нужна! Теперь сто раз подумают, прежде чем приглашать российских дипломатов в прямой эфир!» — сыронизировал он.

Ведущий Sky News оборвал Дмитрия Полянского, когда тот начал рассказывать о посте Зеленского в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в честь Дня Победы. В нем было опубликовано фото бойца ВСУ с символикой нацистской дивизии СС Totenkopf («Мертвая голова» — прим. «Ленты.ру»). Позднее изображение удалили, а саму публикацию отредактировали.

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Марина Совина
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