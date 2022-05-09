Зеленский опубликовал фото украинского военного с символикой СС ко Дню Победы

Зеленский в День Победы опубликовал фото бойца ВСУ с символикой нацистской дивизии СС

Президент Украины Владимир Зеленский прикрепил фото бойца ВСУ с символикой СС к публикации в честь Дня Победы. О нестандартном поздравлении украинских граждан сообщает РИА Новости.

Зеленский опубликовал подборку фотографий, на которых изображены украинские военные и мирные жители. На одном из фото был боец, у которого на груди виднелась символика нацистской дивизии СС Totenkopf («Мертвая голова» — прим. «Ленты.ру»). Позднее фотография была удалена, а сама публикация — отредактирована.

Ранее украинский президент попросил у лидеров стран «Большой семерки» помощи в восстановлении экономики страны и отметил, что Киев ждет от организации подобных шагов. В ответ страны-участники G7 отметили, что уже выделили значительную помощь и обещали дополнительную поддержку свыше 24 миллиардов долларов на 2022 год для закрытия финансовых пробелов и обеспечении базовых услуг населению.