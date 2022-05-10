Российского дипломата оборвали в эфире Sky News из-за фото в посте Зеленского

Ведущий телеканала Sky News оборвал Полянского в эфире из-за фото в посте Зеленского

Ведущий британского телеканала Sky News оборвал первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского в прямом эфире после того, как российский дипломат обратил внимание на фото в посте президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что сегодня делает Великобритания, забывая все, за что мы воевали – это абсолютная катастрофа и позор», — заявил Полянский. В качестве примера он привел пост Зеленского в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в честь Дня Победы, где тот опубликовал фото бойца ВСУ с символикой нацистской дивизии СС Totenkopf («Мертвая голова» — прим. «Ленты.ру»). «Он опубликовал в День Победы эмблему бойца "Правого сектора" (запрещенная в России террористическая организация) с этой эмблемой, утверждая, что это символ борьбы с нацизмом», — подчеркнул он.

Ведущий попытался прервать дипломата, однако тот напомнил, что дивизия СС Totenkopf ответственна за убийство 100 британцев во Франции в начале Второй мировой войны. Он также заявил, что Великобритания «покрывает украинские власти», которые «демонстрируют нацистские символы в День Победы». «И эти нацистские символы использовались теми же подразделениями, которые убивали британцев. Вы не находите это странным?» — задался вопросом Полянский. После этого ведущий сообщил, что время для эфира истекло, и прервал российского дипломата.

В своем посте Зеленский опубликовал подборку фотографий, на которых изображены украинские военные и мирные жители. На одном из фото был боец, у которого на груди виднелась символика Totenkopf. Позднее изображение удалили, а саму публикацию отредактировали.