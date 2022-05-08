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Советник главы МВД Украины признал невозможность разрушить Крымский мост

Советник главы МВД Украины Андрусов признал, что удар по Крымскому мосту пока невозможен

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусов признал невозможность в настоящее время разрушить Крымский мост. Его слова приводит ТАСС.

«У нас для этого [удара по Крымскому мосту] пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря», — отметил Андрусов.

При этом он заявил, что удар украинской армии по Крымскому мосту является вопросом времени. Таким образом он повторил угрозу секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

Ранее возможность нанесения удара по Крымскому мосту оценил представитель вооруженных сил Латвии Янис Слайдиньш. По его словам, такая атака становится возможной благодаря поставкам вооружения Украине западными странами.

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Платон Щукин
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