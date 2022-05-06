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Военный представитель Латвии заявил о планах Украины ударить по Крымскому мосту

Капитан ВС Латвии Слайдиньш допустил удар Киева западным оружием по Крымскому мосту 9 мая

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Представитель вооруженных сил Латвии Янис Слайдиньш рассказал о планах Украины нанести удар по Крымскому мосту 9 мая. Слова военного прозвучали в эфире Латвийского радио.

«Это очень интересно, появилась информация, что 9 мая Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. Такую возможность надо иметь в виду, поскольку после поставок от западных стран у Украины есть такая возможность — нанести удар по этому очень стратегически важному мосту, по которому из России прибывает снабжение для южного направления вооруженных сил», — сказал Слайдиньш.

Информация о якобы планируемом удар по Крымскому мосту 9 мая впервые появилась в украинских СМИ.

В ответ на заявление Слайдиньша член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что защита Крымского моста ведется в круглосуточном режиме. Кроме того, по его словам, ФСБ хорошо работает с гражданским населением на предмет возможных представителей диверсионных групп, которые могут потенциально участвовать в теракте.

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Варвара Кошечкина
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