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В России ответили на заявления о плане Украины ударить по Крымскому мосту

Сенатор Цеков заявил о надежной защите Крымского моста на фоне слухов о готовящейся атаке

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Защита Крымского моста ведется в круглосуточном режиме, поэтому в случае опасности будут предприняты необходимые меры. Так член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру» ответил на заявление капитана латвийских войск о намерении Украины нанести удар по Крымскому мосту.

Представитель Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии капитан Янис Слайдиньш заявил, что у него имеется информация о намерении Украины 9 мая нанести удар по Крымскому мосту.

Уже не первый раз мы слышим о намерении Украины нанести удар по Крымскому мосту. Но мы знаем, что защита Крымского моста ведется в круглосуточном режиме

Сергей Цековсенатор Совфеда

«На Крымском мосту очень жесткие меры безопасности по транспорту, который пересекает мост. Также у нас очень хорошо работает ФСБ с гражданским населением на предмет возможных представителей диверсионных групп, которые могут готовить террористические акты. Мост защищен средствами воздушной обороны, в частности, обеспечена и подводная защита», — отметил Цеков.

Я думаю, что наши службы отследили возможную угрозу. Они предпримут соответствующие действия, чтобы обезопасить ее

Сергей Цековсенатор Совфеда

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу сделать «сильный шаг» и посетить Киев 9 мая. «Я не объясняю значение, я думаю, вы достаточно образованы, чтобы понять почему», — заявил Зеленский. Ответа со стороны ФРГ пока не последовало, однако на 9 мая у Шольца уже запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине.

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Варвара Кошечкина
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