Латвийский военный заявил о планах Украины нанести 9 мая удар по Крымскому мосту
Есть информация, что Украина планирует 9 мая нанести удар по Крымскому мосту. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил представитель Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии капитан Янис Слайдиньш.
По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть такая возможность и удачная операция могла бы способствовать моральному подъему страны. «Такая вероятность должна поддерживаться, так как после поставок западных стран у Украины есть возможность нанести удар по этому стратегически очень важному мосту», — сообщил он.
Слайдиньш отметил, что повреждение Крымского моста стало бы большим ударом для России, так как он используется для поставки резервов всему южному направлению.
В апреле глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев может подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не пояснил, есть ли у Украины вооружение, которое позволяет это осуществить. В Кремле в ответ сообщили, что это высказывание можно считать анонсированием теракта.