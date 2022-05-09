В Крыму опровергли сообщения о взрыве на Крымском мосту

Советник главы Крыма Крючков назвал сообщения о взрыве на Крымском мосту фейком Украины

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг сообщения о взрыве на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина решила своими фейками испортить крымчанам светлый праздник Победы. Не выйдет. Крымский мост вечером засияет праздничными огнями, а салют в городах-героях Севастополь и Керчь и в городе воинской славы Феодосии озарит крымское небо», — заявил он. Крючков заверил, что «очень скоро праздник Победы вернется и в города-герои Одесса и Киев».

Ранее советник главы МВД Украины Виктор Андрусов признал невозможность в настоящее время разрушить Крымский мост. При этом он заявил, что удар украинской армии по мосту является вопросом времени.