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В Крыму опровергли сообщения о взрыве на Крымском мосту

Советник главы Крыма Крючков назвал сообщения о взрыве на Крымском мосту фейком Украины

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг сообщения о взрыве на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина решила своими фейками испортить крымчанам светлый праздник Победы. Не выйдет. Крымский мост вечером засияет праздничными огнями, а салют в городах-героях Севастополь и Керчь и в городе воинской славы Феодосии озарит крымское небо», — заявил он. Крючков заверил, что «очень скоро праздник Победы вернется и в города-герои Одесса и Киев».

Ранее советник главы МВД Украины Виктор Андрусов признал невозможность в настоящее время разрушить Крымский мост. При этом он заявил, что удар украинской армии по мосту является вопросом времени.

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Марина Совина
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