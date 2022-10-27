Описан быт солдат на передовой у Херсона

Журналист KP описал быт солдат на передовой у Херсона и признался, что было «страшновато»

Журналист KP.RU Сергей Туристов пробыл четыре дня на фронте в окрестностях Херсона. Быт военных на передовой описан в материале газеты.

На передовой присутствуют солдаты из совершенно разных частей. Помимо регулярных солдат, в военных действиях участвуют добровольцы, которые заключили трехмесячный контракт. Один из контрактников — сириец, другой — снайпер, который служил в Афганистане.

Фронт российских военных на херсонском направлении находится в открытой степи — лесопосадки, формирующие прямоугольники полей. Есть несколько вариантов расположения позиций, уточняет Туристов. Один вариант позиций подразумевает удержание одной лесополосы, пока противник удерживает параллельную. Другой вариант — делить с противоборствующей стороной посадку поперек.

«Подлетает наша бронетехника. Лупят пулеметы. Бойцы идут в атаку, осторожно продвигаясь по зеленке. Мы с напарником смотрим через дрон вид сверху. Но противник засек нас, и только успеваем посадить "птичку" как начинается прицельный минометный налет. Взялись за авиаразведчиков серьезно, лупят долго», — описывает ситуацию журналист. Он признался, что иногда ему было «страшновато».

По данным газеты, солдаты проводят ночи в блиндаже. Если бойцу нужно отойти в туалет, то для этого выделен специальный окоп на нейтральной территории перед позициями, прикрытый деревьями. Уточняется, что дальнейшая территория заминирована российскими солдатами, поэтому силы противника не могут подойти ближе.

Ранее участник боевых действий капитан Андрей Станкин рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции не обустроен быт, к новым условиям нужно будет привыкнуть. Он посоветовал мобилизованным взять с собой комплекты нательного белья, а также предупредил, что иногда приходится спать в позиции сидя или стоя.

