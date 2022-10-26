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18:30, 26 октября 2022Россия

Боевой офицер рассказал об «окопной жизни» в зоне спецоперации

Капитан Станкин посоветовал мобилизованным взять с собой комплекты нательного белья

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) не обустроен быт, к новым условиям нужно будет привыкнуть. Об обстановке рассказал агентству Ura.ru участник боевых действий капитан Андрей Станкин.

По словам офицера, иногда приходится спать в позиции сидя или стоя, «потому что это окопная жизнь». Некоторым удается поспать только в моменты перерыва между боестолкновениями. Помимо этого, никаких постельных принадлежностей нет.

«Простыней, подушек, одеял, палаток там точно не будет. Вполне возможно, что, скажем, если находится небольшое укрытие или блиндаж, то там будет на лапнике (хвойные ветки) в палатке спящее место, где по очереди будут отдыхать 3-4 человека», — рассказал Станкин.

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Он добавил, что сейчас ситуация стала хуже из-за наступления холодов. В связи с этим он посоветовал запастись несколькими комплектами нательного белья — желательно хлопчатобумажного, какое было в Советской армии.

Ранее государственный портал «Объяснем.рф» раскрыл детали подготовки перед отправкой мобилизованных в зону СВО. Во время подготовки на полигонах мобилизованные адаптируются к реальным условиям спецоперации. Также мобилизованные после прибытия в военную часть восстанавливают навыки по занимаемой должности в соответствии с военно-учетной специальностью. Это нужно для боевого слаживания в составе подразделения.

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Варвара Кошечкина
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