Раскрыты детали подготовки перед отправкой мобилизованных в зону СВО

«Объясняем.рф»: мобилизованные на полигонах метают гранаты и стреляют из личного оружия

Во время подготовки на полигонах мобилизованные адаптируются к реальным условиям спецоперации. Детали их подготовки раскрыты на портале «Объясняем.рф».

«Подготовка включает в себя стрельбу из личного оружия, метание гранат, ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи», — говорится на сайте.

Там также уточняется, что мобилизованные после прибытия в военную часть восстанавливают навыки по занимаемой должности в соответствии с военно-учетной специальностью. Это нужно для боевого слаживания в составе подразделения.

11 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу дал поручение по практическим занятиям мобилизованных. Он посетил полигоны Западного военного округа и поручил сделать более интенсивным проведение практических занятий с призывниками в темное время суток.