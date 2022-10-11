Шойгу дал поручение по практическим занятиям мобилизованных

Шойгу поручил интенсивнее проводить занятия с мобилизованными в темное время суток

Необходимо сделать более интенсивными проведение практических занятий с мобилизованными в темное время суток. Такое поручение во время инспектирования полигонов Западного военного округа дал министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Также министр обороны России поставил задачи интенсифицировать проведение практических занятий с мобилизованными гражданами по всем военно-учетным специальностям в темное время суток», — говорится в сообщении министерства.

Помимо этого, Шойгу также проверил занятия мобилизованных по тактической и огневой подготовке. Он заслушал доклад своего заместителя генерал-полковника Юнус-бека Евкурова, который рассказал об особенностях программ боевой подготовки в соответствии с различными военно-учетными специальностями.

4 октября министр обороны рассказал о подготовке мобилизованных россиян перед отправкой в зону спецоперации на Украине. По его словам, мужчины проходят обучение в шести учебных центрах и на 80 полигонах. Их направят в районы СВО после боевого слаживания. Мобилизованные будут находиться на этих территориях вместе с уже задействованными подразделениями.