Путин заявил о необходимости уважать традиционные ценности народов

Президент Путин заявил, что традиционные ценности нужно не навязывать, а уважать

Традиционные ценности необходимо не навязывать народам, а уважать. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

По его словам, отличие традиционных ценностей от неолиберальных в том, что их нельзя никому навязать, так как они неповторимы.

«Их нельзя никому навязать, а необходимо уважать, бережно относиться к тому, что веками выбирал каждый народ. Такой подход выбирает большинство цивилизаций», — сказал глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь Путина во время сессии «Валдая» будут изучать, читать и перечитывать.

Открытие ежегодного заседания Валдайского клуба на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» состоялось 24 октября. В число участников вошли 111 представителей 41 страны, среди которых есть Китай, Индия, Германия и другие.

