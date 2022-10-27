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07:26, 27 октября 2022Мир

Си Цзиньпин рассказал о способности КНР и США повысить стабильности в мире

Си Цзиньпин призвал КНР и США укреплять сотрудничество для повышения стабильности в мире
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Kremlin Pool /Global Look Press

Китай и США должны укреплять взаимодействие и стремиться к тесному сотрудничеству, повышая устойчивость и определенность в мире, призвал председатель КНР Си Цзиньпин, пишет РИА Новости.

В поздравительном письме участникам ежегодного ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям он уточнил, что в мире сложилась неспокойная обстановка. «Будучи крупными державами, Китай и США должны усиливать взаимодействие и сотрудничество», — рассказал он. По мнению политика, сотрудничество двух стран способно изменить тревожную международную ситуацию.

Си Цзиньпин выразил готовность искать вместе с США пути мирного сосуществования двух держав.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что руководство США и Китая несут ответственность за то, чтобы конкуренция между странами не привела к конфликту. По его словам, Соединенные Штаты готовы к жесткой конкуренции, но это не обязательно должен быть конфликт.

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Марина Совина
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