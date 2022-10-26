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23:17, 26 октября 2022Мир

Байден призвал избежать конфликта между США и Китаем

Байден заявил, что конкуренция США и Китая не должна перерастать в конфликт
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Руководство США и Китая несет ответственность за то, чтобы конкуренция между странами не привела к конфликту, заявил американский президент Джо Байден на встрече в Белом доме с рядом помощников, курирующих вопросы национальной безопасности, пишет ТАСС.

По словам главы государства, Вашингтон стремится не допустить такого развития событий. Говоря о КНР, он призвал, чтобы США не стремились конфликтовать с Пекином. «На нас лежит ответственность за управление все более интенсивной конкуренцией с Китаем», — добавил он.

Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы к жесткой конкуренции, но это не обязательно должен быть конфликт.

Ранее китайская делегация на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН посоветовала США общаться в духе взаимного уважения. Соединенным Штатам следует сменить курс до того, как вести речь о создании системы урегулирования кризисов в сфере контроля над вооружениями, отметили дипломаты.

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Марина Совина
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