Китай посоветовал США общаться в духе взаимного уважения

Представитель Китая: США нужно сменить курс до того, как решать кризисы в сфере вооружений

Соединенным Штатам следует сменить курс до того, как вести речь о создании системы урегулирования кризисов в сфере контроля над вооружениями. С таким заявлением выступил представитель КНР на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

Он также посоветовал Вашингтону общаться в духе взаимного уважения с Китаем. По словам дипломата, США описывают отношения с КНР как соперничество или соревнование, предпринимая шаги для подавления Китая, ущемления его суверенитета и территориальной целостности. «Это все равно, что ставить телегу впереди лошади. На практике это невозможно», — отметил он.

Представитель КНР подчеркнул, что диалог по контролю над вооружениями не может происходить в отрыве от всего комплекса отношений между Китаем и США.

На Обзорной конференции ДНЯО Китай также подчеркнул, что никогда не участвовал и не будет участвовать в гонке вооружений. По словам китайского дипломата, страна поддерживает минимальный ядерный потенциал, который необходим для защиты национальной безопасности.