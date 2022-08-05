Китай отказался первым применять ядерное оружие

Китай на конференции ДНЯО заявил, что не примет участие в гонке вооружений

Китай не будет применять ядерное оружие первым, заявил представитель делегации КНР на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН, передает ТАСС.

Он отметил, что страна поддерживает минимальный ядерный потенциал, который необходим для защиты национальной безопасности. При этом представитель делегации подчеркнул, что «Китай никогда не участвовал и не будет участвовать в гонке вооружений».

Ранее представитель Китая Фу Цонг обвинил США в нарушении ДНЯО и передаче ядерного оружия третьим странам. «Размещение США ядерного оружия и разрешение на его использование с истребителей в чрезвычайных ситуациях — это как раз практика передачи, которая нарушает ДНЯО», — указал он на нарушение договоренностей.