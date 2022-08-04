Китай обвинил США в передаче ядерного оружия неядерным странам

Китай обвинил США в нарушении ДНЯО и передаче ядерного оружия третьим странам

США нарушают положения международного Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передавая его неядерным державам. В передаче третьим странам оружия массового поражения Вашингтон обвинил представитель Китая на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг, сообщает ТАСС.

«Размещение США ядерного оружия и разрешение на его использование с истребителей в чрезвычайных ситуациях — это как раз практика передачи, которая нарушает ДНЯО», — рассказал представитель о нарушении договоренностей.

Он также напомнил о главной договоренности стран-подписантов договора: «ядерные державы не должны передавать ядерное оружие, а другие неядерные страны — не принимать у себя подобное вооружение». По мнению представителя, появление ядерного оружия в Азии подорвет региональную стабильность и затронет стратегические интересы Китая.

Ранее представитель НАТО на Обзорной конференции ДНЯО в ООН заявила о праве Североатлантического альянса на владение ядерным оружием и прием новых членов. Представитель также подчеркнула, что альянс подтверждает право любой страны-участницы выбирать механизмы обеспечения своей безопасности.

