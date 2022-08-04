НАТО заявила о праве на владение ядерным оружием и прием новых членов

Представитель НАТО на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН заявила о праве Североатлантического альянса на владение ядерным оружием и прием новых членов. Ее слова приводит РИА Новости.

«До тех пор, пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом», — сказала она, добавив, что договоренности о разделении ядерного оружия внутри объединения продолжат соответствовать ДНЯО.

Представитель также подчеркнула, что альянс подтверждает право любой страны-участницы выбирать механизмы обеспечения своей безопасности. Кроме того, она заявила, что расширение НАТО не угрожает другим государствам.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что напряженную ситуацию в Европе, о которой говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, спровоцировала агрессивная политика военного блока в отношении России. Помимо этого, Песков назвал страны альянса причастными к государственному перевороту на Украине в 2014 году.

Йенс Столтенберг ранее заявлял, что Европа в настоящий момент находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны. Он заверял, что блок стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в «большую войну».