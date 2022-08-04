Кремль назвал НАТО виновником напряженной ситуации в Европе

Песков заявил, что напряженную ситуацию в Европе спровоцировала агрессивная политика НАТО

Напряженную ситуацию в Европе, о которой говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, спровоцировала агрессивная политика военного блока в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает в четверг, 4 августа, ТАСС.

Он назвал настоящей угрозой для мирового порядка государственный переворот на Украине, совершенный в 2014 году, который был срежиссирован странами Североатлантического альянса.

Йенс Столтенберг ранее заявил, что Европа в настоящий момент находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны.

Он заверил, что блок стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в «большую войну», в то же время, по его словам, «нельзя допустить, чтобы Россия победила».