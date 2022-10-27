В Китае предрекли поражение демократов на выборах в Конгресс США

GT: у демократов нет шансов победить на выборах в Палату представителей Конгресса США

Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян предрек Демократической партии США поражение на грядущих выборах в Палату представителей Конгресса. Причиной этого он назвал плохую работу Джо Байдена на посту президента, сообщает газета Global Times (GT).

«Самая насущная проблема для американского народа — это экономический вопрос, но президенту не о чем говорить, поскольку у него нет никаких позитивных политических предложений по созданию новых точек роста или улучшению экономической ситуации в США», — заявил эксперт.

По его словам, лишь 39 процентов американцев одобряют работу Байдена. Таким образом, за две недели до выборов у демократов нет никаких шансов победить и обеспечить себе место в Палате представителей, заключил он.

Ранее Байден рассказал, что страна намерена сохранять военное превосходство над другими государствами. При этом он подчеркнул, что Вашингтон хочет не допустить развязываний военных конфликтов.