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05:22, 27 октября 2022Мир

В Китае предрекли поражение демократов на выборах в Конгресс США

GT: у демократов нет шансов победить на выборах в Палату представителей Конгресса США

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян предрек Демократической партии США поражение на грядущих выборах в Палату представителей Конгресса. Причиной этого он назвал плохую работу Джо Байдена на посту президента, сообщает газета Global Times (GT).

«Самая насущная проблема для американского народа — это экономический вопрос, но президенту не о чем говорить, поскольку у него нет никаких позитивных политических предложений по созданию новых точек роста или улучшению экономической ситуации в США», — заявил эксперт.

По его словам, лишь 39 процентов американцев одобряют работу Байдена. Таким образом, за две недели до выборов у демократов нет никаких шансов победить и обеспечить себе место в Палате представителей, заключил он.

Ранее Байден рассказал, что страна намерена сохранять военное превосходство над другими государствами. При этом он подчеркнул, что Вашингтон хочет не допустить развязываний военных конфликтов.

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Марина Совина
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