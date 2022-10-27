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02:28, 27 октября 2022Мир

Байден заявил о намерении США сохранять военное превосходство

Байден сообщил о намерении США сохранять военное превосходство над другими государствами

Фото: Jason Reed / Reuters

Президент США Джо Байден рассказал, что страна намерена сохранять военное превосходство над другими государствами. При этом он подчеркнул, что Вашингтон хочет не допустить развязываний военных конфликтов, сообщает ТАСС.

«Мы должны сохранять наше военное превосходство, но мы ясно даем понять, что не стремимся к конфликту», — заявил глава государства.

Он подтвердил намерения США и их союзников продолжать оказывать поддержку Украине, отметив, что странам НАТО необходимо сохранять свои единство и силу.

Байден также назвал нынешнее десятилетие решающим, пояснив, что нужно быстро приспосабливаться к различным изменениям в мире. Так, по его словам, нужно грамотно реагировать на ситуацию с обострением соперничества между ведущими мировыми державами, при этом справляясь с общими вызовами, влияющими на живущих на Земле людей.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби рассказал, что Байден отметил готовность страны обойти Китай в рамках стратегической конкуренции. При этом он подчеркнул, что у Вашингтона и Пекина имеется ряд общих интересов, по которым США хотят сотрудничать с Китаем.

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Марина Совина
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