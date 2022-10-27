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00:26, 27 октября 2022Мир

США сообщили о готовности обойти Китай в рамках стратегической конкуренции

Белый дом заявил о готовности США обойти Китай в рамках стратегической конкуренции

Фото: Pixabay

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби рассказал, что президент США Джо Байден отметил готовность страны обойти Китай в рамках стратегической конкуренции, сообщает РИА Новости.

«Это стратегическая конкуренция, которую, как верит президент, США могут выиграть. Это также представляет конкретные угрозы и вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе, к которым мы готовы», — заявил представитель американской администрации.

При этом он подчеркнул, что у Вашингтона и Пекина имеется ряд общих интересов, по которым США хотят сотрудничать с Китаем.

Ранее Байден на встрече в Белом доме с рядом помощников, курирующих вопросы национальной безопасности, заявил, что руководство США и Китая несет ответственность за то, чтобы конкуренция между странами не привела к конфликту

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Марина Совина
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