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08:52, 27 октября 2022Силовые структуры

Россиянка утопила полуторагодовалую дочь и призналась полицейским в убийстве

Под Красноярском россиянка утопила полуторагодовалую дочь и сообщила в полицию об убийстве

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

В Красноярском крае 37-летнюю жительницу Курагинского края задержали по подозрению в убийстве полуторагодовалой дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, 25 октября россиянка вместе с ребенком приехала из поселка Курагино в поселок Кошурниково к своему бывшему сожителю, который являлся отцом девочки. Вечером 26 октября женщина, находясь дома одна вместе с дочерью, начала ее купать и в процессе утопила.

После этого она сама позвонила в полицию и призналась в убийстве. На место выехали следователи, криминалисты и оперативники. Россиянку допросили, решается вопрос о ее аресте.

Известно, что у фигурантки есть еще два ребенка от первого брака — 14-летний мальчик и 10-летняя девочка. Сейчас их изъяли из семьи и передали соцработникам.

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Елизавета Новикова
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