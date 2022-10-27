Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:16, 27 октября 2022Бывший СССР

Бойцов ВСУ обвинили в натравливании собаки на пленных

Боец ЛНР Чупра: солдаты ВСУ натравливали на пленных собаку и угрожали лишить гениталий

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Освобожденный из украинского плена фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) натравливали на пленных военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики собаку, чтобы она повредила гениталии, сообщает РИА Новости.

Чупра заявил, что солдаты стали «морально убивать» пленных, угрожать им расстрелом, а также били их. Он обвинил представителей ВСУ в натравливании собаки. По его словам, они угрожали лишить пленных гениталий. «Начали ко всем подводить эту собаку, чтобы она понадкусывала [гениталии]», — отметил Чупра.

Мужчина добавил, что собака не тронула пленных, в результате чего их снова избили.

«Собака в тот момент просто подбегала, гавкала на нас. К кому она не подходила, тех (украинские военные) просто начинали избивать», — заключил он.

Ранее Чупра обвинил ВСУ в убийстве его сослуживцев. По его словам, силовики добивали раненых прежде чем увезти пленных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия предупредила США о последствиях использования спутников на Украине
Стало известно об одном из самых спортивных районов Москвы
Бойцов ВСУ обвинили в натравливании собаки на пленных
В ДНР сообщили об обстреле пяти населенных пунктов за 40 минут
В попытках США помочь ЕС справиться с энергокризисом увидели проблемы для Европы
Бывший пленный заявил о массированном ударе по Киеву
В России обвинили США в дестабилизации ситуации у Афганистана
Япония высказалась о тренировке сил стратегического сдерживания в России
Маск опроверг сообщения о намерении уволить 75 процентов сотрудников Twitter
Американский конвертоплан Osprey назвали «ошибкой военных»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.