Бойцов ВСУ обвинили в натравливании собаки на пленных

Боец ЛНР Чупра: солдаты ВСУ натравливали на пленных собаку и угрожали лишить гениталий

Освобожденный из украинского плена фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) натравливали на пленных военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики собаку, чтобы она повредила гениталии, сообщает РИА Новости.

Чупра заявил, что солдаты стали «морально убивать» пленных, угрожать им расстрелом, а также били их. Он обвинил представителей ВСУ в натравливании собаки. По его словам, они угрожали лишить пленных гениталий. «Начали ко всем подводить эту собаку, чтобы она понадкусывала [гениталии]», — отметил Чупра.

Мужчина добавил, что собака не тронула пленных, в результате чего их снова избили.

«Собака в тот момент просто подбегала, гавкала на нас. К кому она не подходила, тех (украинские военные) просто начинали избивать», — заключил он.

Ранее Чупра обвинил ВСУ в убийстве его сослуживцев. По его словам, силовики добивали раненых прежде чем увезти пленных.