Освобожденный из плена боец обвинил ВСУ в убийстве его раненых сослуживцев

Освобожденный из плена боец ЛНР Чупра обвинил ВСУ в убийстве его двух раненых сослуживцев

Освобожденный из украинского плена боец Луганской Народной Республики Александр Чупра рассказал, что представители Вооруженных сил Украины при взятии в плен убили двух раненных военнослужащих народной милиции ЛНР, сообщает РИА Новости.

Чупра обвинил бойцов ВСУ в убийстве его двух раненых сослуживцев и рассказал, что это произошло, когда у попавших в окружение закончились возможности сопротивляться. Он вместе с военными ЛНР взял круговую оборону, «но как оказалось, все безуспешно».

«Ну, думаю, прикинусь мертвым… Я лежу, ко мне подходит военнослужащий [украинский], ногой меня пихает, хотел меня сначала убить, он увидел, что у меня глаза мерцают [жмурятся] от дождя», — рассказал Чупра.