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13:35, 25 октября 2022Россия

Сержант из ДНР рассказал о пытках и угрозах в украинском плену

Сержант НМ ДНР Шалыгин рассказал о пытках в украинском плену
Алексей Шалыгин

Алексей Шалыгин. Кадр: РИА Новости

Сержант Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Алексей Шалыгин в беседе с РИА Новости рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену.

По словам военного, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) били пленных и угрожали убийством, психологически «ломали» и истязали их. «Говорят, вы нам не нужны… вас менять никто не будет, вы неликвид. Вас, скорее всего, "задвухсотят" (убьют — прим. «Ленты.ру»), менять вас никто не будет. На мозги капали», — рассказал Шалыгин.

Бойцы сидели и ждали, когда произойдет обмен пленными. Сержант отметил, что украинцы искали информацию о своих сослуживцах в российском плену и собирались обменять их.

Шалыгин отметил, что ВСУ начали использовать новую тактику при атаках на позиции российских подразделений. По его словам, военные атакуют наскоками, подходя вплотную под прикрытием крупнокалиберных пулеметов.

Ранее о пережитых пытках рассказал другой военнослужащий из ДНР. Мужчина утверждает, что его неоднократно избивали, при этом удары наносили по голове, груди и почкам.

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Варвара Кошечкина
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