Военный ДНР рассказал о пытках в украинском плену

Военный ДНР рассказал, что в тюрьме его неоднократно избивали

Военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР), который находился в украинском плену, в интервью RT рассказал о пережитых пытках.

По словам военного, имя которого не раскрывается, в львовском тюрьме пленным открыто говорили о ненависти, а начальник и вовсе заявлял, что «в отопительный сезон вами топил». Мужчина утверждает, что его неоднократно избивали, при этом удары наносили по голове, груди и почкам.

«Он мне ногу пробил ножом и начал им шевелить в ноге. Когда он мне поелозил ножом в ноге, он вытащил нож и засунул пальцы мне в пулевое отверстие. Он спрашивал: "Что, тебе больно? Это еще не так больно"», — рассказал он.

Ранее освобожденный из плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий рассказал о пытках российских военных, попавших в плен на Украине. По его словам, украинские силовики пытали россиян током, голодом, а также избивали молотком.

17 октября в Россию были возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине. По сообщению Минобороны, 72 человека из возвращенных — моряки.